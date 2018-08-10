  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADVPaylaştığın senindir
eposta yazdır zoom+ zoom-

'Saraybosna'nın Kalbi' ödülü Nuri Bilge Ceylan'ın oldu

'Saraybosna'nın Kalbi' ödülü Nuri Bilge Ceylan'ın oldu

Nuri Bilge Ceylan'a 24. Saraybosna Film Festivali kapsamında 'Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-08-2018 23:52 - Güncelleme: 10-08-2018 23:52

Dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a 24. Saraybosna Film Festivali kapsamında "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edildi.

Başkentteki tarihi Ulusal Tiyatro'da geleneksel kırmızı halı geçişiyle başlayan 24. Saraybosna Film Festivali'ne Nuri Bilge Ceylan damgasını vurdu.

Festivalin en prestijli ödüllü olarak gösterilen "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün bu yılki sahibi dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Ceylan oldu.

Ödülünü, Festival Direktörü Mirsad Purivatra'dan alan Ceylan burada yaptığı konuşmada, "Saraybosna'nın Kalbi" ödülünü almanın büyük bir onur olduğunu belirterek, "Bu ödülü bütün kalbimle kabul ediyorum." dedi.

Saraybosna Film Festivali'ne bugüne kadar üç defa katıldığını belirten Ceylan, etkinliğin en beğendiği festivallerden biri olduğunu dile getirdi.

Ceylan, Festival Direktörü Mirsad Purivatra'nın sadece iyi bir sinema lezzetine sahip bir insan değil, aynı zamanda gerçekten çok iyi bir kişi olduğunu ifade ederek, "Ödül için çok teşekkür ediyorum. Bunu asla unutmayacağım." diye konuştu.

"Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görülen diğer bir isim ise ASA Grup ve Hastor Vakfı kurucusu iş adamı Nijaz Hastor oldu.

Nijaz Hastor, bu ödüle layık görülmenin gerçekten büyük bir onur olduğunu ifade ederek, Saraybosna Film Festivali'nin başlangıcından bu yana çok başarılı işlere imza attığını, tüm dünyayı Saraybosna'ya getirdiğini ve insanları daha da yakınlaştırdığını söyledi.

Festival kapsamında, Ceylan'ın, Ahlat Ağacı, Bir Zamanlar Anadolu'da, Kış Uykusu, Mayıs Sıkıntısı, Uzak, İklimler ve Kasaba fimleri de sinemaseverlerle buluşacak.

Ceylan'ın fotoğraflarından oluşan "Türkiye Sinemaskop" adlı sergi de yarın Bosna Hersek Sanat Galerisi'nde açılacak.

Dünyanın farklı ülkelerinden onlarca başarılı film, yönetmen ve yapımcıyı bir araya getiren ve 17 Ağustos'a kadar devam edecek festivalde 56 ülkeden 266 film sinemaseverlerle buluşacak.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 'Saraybosna'nın Kalbi' ödülü Nuri Bilge Ceylan'ın oldu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro