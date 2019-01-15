Saray çalışanları Meghan Markle'den bıktı

Meghan Markle’ın mayıs ayında Prens Harry ile evlenmesinin ardından kraliyetin iki çalışanının istifa etmesinden sonra şimdi de baş koruma memuru görevi bıraktı. Gözler, zaman zaman hakkında “anlaşması zor biri” denilen Meghan Markle’a çevrildi.

Sussex Dükü Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle bir çalışanını daha kaybetti. Kraliyet ailesinin güvenliğinde kilit rolde yer alan ilk kadın güvenlik sorumlusu, altı aylık çalışmanın ardından istifa etti.



