Saray çalışanları Meghan Markle'den bıktı

Meghan Markle’ın mayıs ayında Prens Harry ile evlenmesinin ardından kraliyetin iki çalışanının istifa etmesinden sonra şimdi de baş koruma memuru görevi bıraktı. Gözler, zaman zaman hakkında “anlaşması zor biri” denilen Meghan Markle’a çevrildi.
Sussex Dükü Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle bir çalışanını daha kaybetti. Kraliyet ailesinin güvenliğinde kilit rolde yer alan ilk kadın güvenlik sorumlusu, altı aylık çalışmanın ardından istifa etti.
Kraliyet ailesinin güvenliğinde kilit rolde yer alan ilk kadın güvenlik sorumlusu, altı aylık çalışmanın ardından istifa etti. Bu istifa, Meghan Markle’ın kişisel asistanı Melissa Touabti’nin ayrılığı ve özel sekreter Samantha Cohen’in 17 yılın ardından kraliyet ailesini bırakmasının üzerine geldi.
Adı açıklanmayan korumanın istifasıyla birlikte gözler yeniden Meghan Markle’a çevrildi. Meghan Markle’ın yanında çalışanlara iyi davranmadığı iddiaları yeniden gündeme geldi.
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