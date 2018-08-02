Sarallar operasyonu: Oto Center Başkanı gözaltında!

Sarallar Grubuna bağlı bir gruba yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olduğu bildirilen Oto Center Yönetim Kurulu Başkanı Cezmi Meydancı'yı yakalamak için Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı. Meydancı'nın Kağıthane'de bir adreste gizlendiğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Cezmi Meydancı gözaltına alınarak Emniyete götürüldü.

Organize suç örgütü üyeliği suçlaması yöneltildiği öne sürülen Meydancı'nın Sarallar Grubunun alt yapılanması olduğu iddia edilen F.Ü.K.'nin elebaşılığını yaptığı çeteyle birlikte hareket ettiği iddia edildi. F.Ü.K.'un elebaşılığını yaptığı gruba 5 ay önce Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiş, operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınmış, 9 silah ele geçirilmişti.