Saraçhane 15 Temmuz anıtı açıldı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında hainler, ülkedeki birçok kurumla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni de işgal etmek istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine meydanlara çıkan halk büyük bir direniş gösterdi.

İstanbullular o gece Büyükşehir Belediyesi önünde tarihe not düşülecek bir kahramanlık gösterdi. Kurşunlar havada uçuşurken tek endişeleri ölüme abdestsiz yürümemek olan vatandaşlar, kurşunların üzerine süs havuzundan abdest alarak yürüdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de o gece yaşananları unutturmamak için “Saraçhane 15 Temmuz Anıtı"nı yaptı.

İki yıl önceki işgal girişimi sırasında yaşananların gelecek nesillere aktarılması ve ortaya konulan "kahramanlıkların" unutturulmaması adına yapılan "Saraçhane 15 Temmuz Anıtı'nın" açılışı İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın ettiği dualarla yapıldı.

Aynı anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal önce Sarıyer Garipçe sonrasında da Çatalca'daki ekiplere canlı olarak bağlanarak iki hatıra ormanın açılışını gerçekleştirdi.

Törende konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türk milletinin 15 Temmuz'da tarihinde hiç rastlamadığı bir ihanetle karşılaştığını belirtti.

  • Güncel 16 Temmuz 2018 01:41
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