Sara Sampaio'dan cesur itiraf: Çıplaklıkla aram iyidir

Sara Sampaio, Porter dergisinin kapak çekimi için kamera karşısına geçti. Ünlü model Sara Sampaio, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki Portekizli manken, “Modellerden sevimli ve sessiz olmaları beklenir. Ağzımızı açtığımızdaysa genelde zor, inatçı ve baş belası olarak görülürüz” cümleleriyle şaşırttı. Sampaio, çıplaklıkla arasının iyi olduğunu da söyledi. Ünlü model, "Herkes eşitlik istiyor fakat bir kadın seksi hissetmek istediğinde ‘Hayır, bunu yapamazsın’ deniyor. Bu iki yüzlülük değil midir?” çıkışını yaptı.

Sektörde kadınların konuşma hakkının olmadığını altını çizen 26 yaşındaki model şöyle konuştu: "Modellik, kadın egemenliğinin olduğu sayılı sektörlerden biri ancak modellere hala saygı duyulmuyor. Modellerin sadece güzel olması bekleniyor. Eğer ağzınızı açarsanız zor ve sorunlu kişiler olarak adlandırılıyorsunuz. Şikayet edecek olursanız da dışarı çıkarılırsınız çünkü bu işi sizin yerinize yapacak bir sürü insan var"