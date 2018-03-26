Sara Sampaio'dan cesur itiraf: Çıplaklıkla aram iyidir

Portekizli model Sara Sampaio modellik sektörüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü model, ''Çıplak poz verdiğimde kendimi nesneleştirmiyorum, güçlü hissediyorum” dedi. Sara Sampaio, çıplaklıkla arasının iyi olduğunu da söyledi.

Sara Sampaio'dan cesur itiraf: Çıplaklıkla aram iyidir

Sara Sampaio, Porter dergisinin kapak çekimi için kamera karşısına geçti. Ünlü model Sara Sampaio, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki Portekizli manken, “Modellerden sevimli ve sessiz olmaları beklenir. Ağzımızı açtığımızdaysa genelde zor, inatçı ve baş belası olarak görülürüz” cümleleriyle şaşırttı. Sampaio, çıplaklıkla arasının iyi olduğunu da söyledi. Ünlü model, "Herkes eşitlik istiyor fakat bir kadın seksi hissetmek istediğinde ‘Hayır, bunu yapamazsın’ deniyor. Bu iki yüzlülük değil midir?” çıkışını yaptı.

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Sara Sampaio'dan cesur itiraf: Çıplaklıkla aram iyidir

Sektörde kadınların konuşma hakkının olmadığını altını çizen 26 yaşındaki model şöyle konuştu: "Modellik, kadın egemenliğinin olduğu sayılı sektörlerden biri ancak modellere hala saygı duyulmuyor. Modellerin sadece güzel olması bekleniyor. Eğer ağzınızı açarsanız zor ve sorunlu kişiler olarak adlandırılıyorsunuz. Şikayet edecek olursanız da dışarı çıkarılırsınız çünkü bu işi sizin yerinize yapacak bir sürü insan var"

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Sara Sampaio'dan cesur itiraf: Çıplaklıkla aram iyidir

Çıplaklıkla arasının iyi olduğunu da söyleyen Sampaio, “Herkes eşitlik istiyor fakat bir kadın seksi hissetmek istediğinde ‘Hayır, bunu yapamazsın’ deniyor. Bu iki yüzlülük değil midir?” çıkışını yaptı.

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Sara Sampaio'dan cesur itiraf: Çıplaklıkla aram iyidir

Sampaio, Editorialist dergisinin İlkbahar-Yaz 2017 sayısı için objektif karşısına geçtiğinde şu ifadeleri kullanmıştı; “Çıplak poz verdiğimde kendimi nesneleştirmiyorum, güçlü hissediyorum” dedi.

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