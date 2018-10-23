Sapıklığın böylesi! Kadın kılığına girip...

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘Çocuğa cinsel İstismar ve kişi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından aranan ve 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın Eyyübiye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine adrese baskın düzenleyen ekipler, tacizciyi evde kadın kılığında yakaladı.

KADIN KILIĞINDA GEZİYORDU: Öte yandan, tacizcinin tanınmamak için kadın kılığında dışarıda gezdiği, yakalandığı evde de üzerinde etek, yelek ve eşarp olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.