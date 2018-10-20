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Sapıklığa zaman aşımı! 'Örnek Biriyim' dedi

Sapıklığa zaman aşımı! 'Örnek Biriyim' dedi

Yıllarca 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan babaya, mahkeme zaman aşımı olduğu gerekçesi ile ceza vermedi. Oğluna yaptığı istismarın ise 'teşebbüs' aşamasında kaldığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasını da 7 yıl 6 aya indirildi.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 12:53 - Güncelleme: 20-10-2018 12:53

Hürriyet'te yer alan habere göre, medyumluk ve muska yazarak hayatını kazanan baba H.E’nin biri üvey olmak üzere 4 kızı ve bir erkek çocuğuna tacizi 1996’da başladı. 2002 yılında iki kızının şikayeti üzerine H.E hakkında soruşturma yapıldı ve delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

EVDEN AYRILMAK İÇİN EVLENDİLER
Kızlar erken yaşta evlenerek evden ayrıldı. 2007 yılında H.E.’nin yeğeni S.K., dayısının sosyal medyada bir kadınla cinsel içerikli sohbet ederken küçük kızından cinsel içerikli bahsettiğine tanık oldu. S.K. dayısının ifadelerini küçük kızın ablalarıyla paylaştı. Bunun üzerine ablalar savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BABA TUTUKLANDI AMA...
Yeniden açılan soruşturmada bu kez baba tutuklandı. 11 yaşındaki oğlunu da istismar ettiği belirlenen H.E. hakkında Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Çocuğa cinsel saldırı” suçundan dava açıldı. Yapılan yargılama sonucunda yerel mahkeme H.E.’ye, erkek çocuğuna yönelik eylemleri nedeniyle “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 12 yıl, en küçük kızına yönelik ifadeleri nedeniyle de “Aile hukukundan kaynaklanan yükümlüğünün ihlali” suçundan 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, mağdur 3 kıza yönelik eylemleri zaman aşımı kapsamında değerlendirip babaya başka ceza vermedi.

MAHKEMEDE İSTİSMARI ANLATTI
Davanın temyiz incelemesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi tarafından duruşmalı yapıldı. Duruşmada mağdur çocuklar tekrar ifade verdi. 2006 doğumlu erkek çocuk ifadesinde, “Sanık babamdır. Evin balkonunda bulunduğum sırada benim pantolonumu aşağıya sıyırdı, ancak külodumu indirmedi, kendi pantolununu indirmişti, ancak iç çamaşı üzerindeydi. Ben yanından kaçtım” diyerek istismar olayını anlattı.

İLKOKULDAYKEN BAŞLADI
Katılan sıfatıyla ifadesi alınan kızlardan 1987 doğumlu F., ilkokul 2. sınıfa giderken babası tarafından tarlaya götürüldüğünü ve orada istismara maruz kaldığını anlatarak, “Bu eylemleri 2002 yılına kadar devam etti. Annem öğrenince şikayetçi olduk” dedi. 1993 doğumlu P. de babasının kendisine yönelik istismarının 2009 yılına kadar devam ettiğini iddia ederek, “Ben 16 yaşında evlendim, çünkü istismarlardan kurtulmak istiyordum. Ben aile arasında bu durumları hep söylüyordum. Ancak bana inanmıyorlardı. 2002 yılında şikayetçi oldum ama takipsizlik kararı verilmişti” iddiasında bulundu. 

"ÖRNEK BİRİYİM"

H.E de savunmasında suçlamaları kabul etmediğini, erkek çocuğu ilkokula başladığından bu yana okula arabayla götürüp getirdiğini ileri sürerek, “Aramızda hiçbir soğukluk yoktu. Ben mahallemde örnek birisiyim. Kesinlikle bu suçları işlemedim. Tüm suçlardan beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

CEZAYI İNDİRDİ
Savunmaların ardından İstinaf mahkemesi kararını açıkladı. Üst mahkeme H.E’ye, erkek çocuğuna yönelik eylemleri nedeniyle “çocuğun cinsel istismarı” suçundan verilen 12 yıllık hapis cezasını “eylemin teşebbüs aşamasında kalması gerekçesiyle, 7 yıl 6 aya indirdi. En küçük kız yönünde “Aile hukukundan kaynaklanan yükümlüğünün ihlali” suçundan 3 ay hapis cezasını da kaldırarak, beraat kararı verdi. İstinaf, yerel mahkemenin cinsel istismar mağduru diğer 3 kıza yönelik eylemlerinin zaman aşımı kapsamında olduğu gerekçesiyle ceza vermemesinin de doğru olduğuna hükmetti.

Ailenin avukatlarından Şahin Antakyalıoğlu, İstinaf mahkemesinin karanını Yargıtay’a götüreceklerini belirterek, “Gerek Yargıtay gerekse Anayasa Mahkemesi nezdinde başvurularımız olacaktır. Bu hukuka aykırı kararın bozulacağını düşünüyoruz” dedi.

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