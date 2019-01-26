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Sapık yakalandı eve gizlice girip çamaşırlarını koklamış

Sapık yakalandı eve gizlice girip çamaşırlarını koklamış

KKTC’nin Girne şehrinde bir kişi, aynı binada kalan üniversite öğrencilerine uzun süredir aşk mektupları yazdığı, taciz ettiği ve gizlice eve girerek iç çamaşırlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2019 09:28 - Güncelleme: 26-01-2019 09:28

KKTC’nin Girne şehrinde bir sapığın eve gizlice girerek, "iç çamaşırını alarak kokladım" yazılı not bırakması üzerine üniversiteli kızlar korkarak polise şikayette bulundu.

Aynı katta işçi evinde kalan Abbas B. çıktı
Girne polisin apartmanda yaptığı incelemede şahsın aynı katta işçi evinde kalan Abbas B. olduğu tespit edildi. Abbas B., komşusu iki üniversite öğrencisi Z.S. ile G.İ’ye uzun süredir aşk mektupları yazdığı, taciz ettiği ve eve gizlice girerek iç çamaşırlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İncelemenin ardından Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan platonik sapığın, kefalet ile tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Defalarca mektup yazmış
Platonik sapık Abbas B’nin mektuplarında, "Güzel prenses biliyorum çok sinirleneceksin, seni çok çok seviyorum, kırmızı donun kokusu çok güzel, yanımda güzel kokunu alacağım", "Prenses niye sustun niçin cevap vermiyorsun biliyorum bu zamanda mektup mu kaldı! Söyleyim mi sana telefonda hiç his yok çok insan böyle içinden geçtiklerini bir kağıda yazıp vermesi daha güzel tabii ki", "Yazdıklarımı saçma bulacaksın, inan gerçekten ama seni çok seviyorum. Lütfen cevaplarını posta kutusuna bekliyorum. Güzel prenses, yazım da güzel değil kusura bakma" yazdığı ortaya çıktı.
Polis olayla ilgili incelemesine devam ediyor.

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Kaynak : İHA

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