Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Küçük yaştaki erkek çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edilen ve tutuklu yargılanan Süleyman I.’nın zikir halkasından erkek çocukları seçtiği öğrenildi.

Ortaya çıkan görüntülerde, Sapık Süleyman I.'nın zikir halkasındayken istismar ettiği çocuklardan birini seçtiği kameralara yansıyor.

Sapık Süleyman I.'nın seçtiği çocuğun ise, yine istismar ettiği yardımcısı tarafından kendisine hazırlatıldığı ve ikna edildiği öne sürüldü.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR Sapık şeyh Süleyman I.'nın yargılamasına tutuklu devam ediliyor. Yardımcısı Murat K. ise, R.T. isimli genci ikna etmekten dolayı cinsel istismara yardımda bulunmaktan yargılanıyor.

  • Güncel 01 Ağustos 2018 07:56
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Muharrem 01 Ağustos 2018 08:06 O çocuklarda hak etmişler böyle rezaleti. Bunların ana ve babaları neredeymiş. Her sakallı gördüklerinin peşine şeyh diye giderlerse böyle ahlaksızlıklarla karşılaşmak kaçınılmazdır.

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