Sapık öğretmenin mesajları ifşa oldu! 13 yaşındaki öğrencisi ile...

ARABADA DA İSTİSMAR ETMİŞ: Ailenin şikâyeti üzerine polis, evli öğretmeni geçen hafta gözaltına aldı. Okuldaki öğrencilerin aileleri, yerel basına verdikleri röportajlarda, olaydan dolayı sarsıldıklarını belirttiler. Bugün mahkeme tutanaklarına erişen Amerikan basını, olayın detaylarını okuyucularla paylaştı. Kayıtlara göre, 1 Şubat ve 8 Mart arasında öğretmen ve öğrencisi üç kere cinsel ilişkiye girdi. Ayrıca çocuğu kendi arabasında da istismar etti.