Sapık öğretmenin mesajları ifşa oldu! 13 yaşındaki öğrencisi ile...

ABD'de 13 yaşındaki erkek öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği için tutuklanan 27 yaşındaki kadın öğretmen Brittany Zamora'nın küçük çocuğa gönderdiği iğrenç mesajlar ortaya çıktı...

Sapık öğretmenin mesajları ifşa oldu! 13 yaşındaki öğrencisi ile...

ABD’de bir öğretmenin 13 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmesinin detayları ortaya çıkıyor. 27 yaşındaki öğretmen Brittany Zamora’nın “her gün zaman sınırı tanımaksızın” görüşmek istediği çocukla, bir sınıfta birlikte olduğu açıklandı. Zamora ve çocuğun birbirlerine çıplak fotoğraflarını göndermesi de kayıtlarda yer aldı. Öğrencinin ailesi sapık öğretmeni çocuklarının telefonlarına yükledikleri bir yazılımla mesajlarını okuyarak ortaya çıkardı. Mesajlar çok iğrenç...

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Sapık öğretmenin mesajları ifşa oldu! 13 yaşındaki öğrencisi ile...

ÖZEL YAZILIMLA İFŞA ETTİLER: 13 yaşındaki oğullarının telefonuna bir yazılım yükleyen ailesi, 27 yaşındaki öğretmen Brittany Zamora’dan gelen mesajları görünce şoke oldu. Çünkü mesajlarda, oğullarının ABD’nin Arizona eyaletindeki Las Brisas Academy İlköğretim Okulu’nda ve okul dışında öğretmeniyle cinsel ilişkiye girdiği apaçık bir şekilde belli oluyordu. Zamora ve çocuğun birbirlerine çıplak fotoğraflarını göndermesi de kayıtlarda yer aldı.

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Sapık öğretmenin mesajları ifşa oldu! 13 yaşındaki öğrencisi ile...

ARABADA DA İSTİSMAR ETMİŞ: Ailenin şikâyeti üzerine polis, evli öğretmeni geçen hafta gözaltına aldı. Okuldaki öğrencilerin aileleri, yerel basına verdikleri röportajlarda, olaydan dolayı sarsıldıklarını belirttiler. Bugün mahkeme tutanaklarına erişen Amerikan basını, olayın detaylarını okuyucularla paylaştı. Kayıtlara göre, 1 Şubat ve 8 Mart arasında öğretmen ve öğrencisi üç kere cinsel ilişkiye girdi. Ayrıca çocuğu kendi arabasında da istismar etti.

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Sapık öğretmenin mesajları ifşa oldu! 13 yaşındaki öğrencisi ile...

SENİNLE BÜTÜN GÜN CİNSEL İLİŞKİYE GİREBİLSEYDİM YAPARDIM: : Mesajlaşmalarda öğrencinin, öğretmeniyle tekrar cinsel ilişkiye girmek istediğini söylemesi ve kadının “Biliyorum bebeğim, seni her gün zaman sınırı tanımaksızın istiyorum. Eğer işimi bırakıp seninle bütün gün cinsel ilişkiye girebilseydim, yapardım” demesi de yer alıyor.

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