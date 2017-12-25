Sapık öğretmenin iğrençliğine bakın! Bir genç kızın vücut hatlarını görünce...

Sapık öğretmenin iğrençliğine bakın! Bir genç kızın vücut hatlarını görünce...

Konya’nın Selçuklu ilçesindeki Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı’nın sosyal medya mesajları tepki çekti. İmam Hatip Lisesi öğretmeni Ercan Harmancı, okuldaki beden eğitimi dersine çıkarak kız öğrencileri görünce tahrik olduğunu yazdı.

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Sapık öğretmenin iğrençliğine bakın! Bir genç kızın vücut hatlarını görünce...

Harmancı, Facebook hesabından “Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor... Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir...” mesajını paylaştı.

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Sapık öğretmenin iğrençliğine bakın! Bir genç kızın vücut hatlarını görünce...

Beden Eğitimi dersini “ümmetin kızlarını soyma dersi” olarak tanımlayan Ercan Harmancı, kız öğrencilere ve öğretmenlere “zina” suçlaması yöneltti. Harmancı, şu mesajları paylaştı: “Beden Eğitimi dersi bu ümmetin kızlarını soyma dersi olarak konuldu ve yine öyle devam ediyor... Hem de zorunlu bu zillet bu ümmete yeter...

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Sapık öğretmenin iğrençliğine bakın! Bir genç kızın vücut hatlarını görünce...

Bir Beden Eğitimi öğretmenin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır... Bugün ‘Beden Eğitimi’ adıyla adet görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor... Bu hiçbir babanın da umurunda değil... Hemi de Müslüman baba... Niyet sorgulamıyorum İslam'ın sınırlarının dışında niyet aranmaz!”

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