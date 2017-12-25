Sapık öğretmenin iğrençliğine bakın! Bir genç kızın vücut hatlarını görünce...

Beden Eğitimi dersini “ümmetin kızlarını soyma dersi” olarak tanımlayan Ercan Harmancı, kız öğrencilere ve öğretmenlere “zina” suçlaması yöneltti. Harmancı, şu mesajları paylaştı: “Beden Eğitimi dersi bu ümmetin kızlarını soyma dersi olarak konuldu ve yine öyle devam ediyor... Hem de zorunlu bu zillet bu ümmete yeter...