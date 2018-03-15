Kendilerine şeyh ya da hoca sıfatını uygun gören sözde din alimlerinin skandalları bitmiyor. Son olarak kendisine şeyh sıfatını uygun bulan Abdullah Yolcu bir sohbet videosunda kadınlar ile ilgili akıl dışı iddialarda bulunup, erkekleri "çok eşli olmak için yaratılmış" şeklinde tasvir etti.

TEK KADINLA YETİNEN ERKEK SAPIKTIR: Kadınların ve erkeklerin cinsel hayatlarını diline dolayan Abdullah Yolcu zaman zaman gülerek erkekler hakkında çirkin imalarda bulunuyor. Tek eşi olan erkeğin, erkekliğini test ettirmesi gerektiğini söyleyen Abdullah Yolcu, "Bir erkek tek bir kadınla doyuyorsa, sapıktır" diyor...

ERKEKLİĞİNİZİ TEST ETTİRİN: Tek eşli erkeklere erkekliklerini test etme tavsiyesinde bulunan Yolcu, skandal sözlerine farklı erkekle beraber olan kadınlara da yırtık diyor! Onları fuhuş yapmakla suçluyor.

İşte o görüntüler:

ABDULLAH YOLCU KİMDİR?

Abdullah Yolcu şahsi internet sitesinde kendisini şöyle tarif ediyor; "1958 Kerkük doğumlu olan Abdullah Yolcu birçok İslâm ülkesini gezerek hem çeşitli hocalardan ders ve icazet almış hem de davet çalışmalarında bulunmuştur İslam Dünyasında tanınan bir isimdir. Daha sonra da davet yapmak; dört mezhebin çizgisini takip ederek ehl-i sünnet ve’l-cemaat anlayışı üzere Türkiye’ye gelip Guraba Yayınevi’ni kurmuştur. 1412 h./1992 m. yılında kurulan yayınevi, Ayasofya ve Sultanahmet Camilerinin yakınında, Cağaloğlu'nda olup İstanbul’un merkezindedir."