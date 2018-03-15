  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Sapık fetvacı! "Tek eşli erkekler sapıktır..."

Sapık fetvacı! "Tek eşli erkekler sapıktır..."

Kendisine Şeyh sıfatını uygun bulan Abdullah Yolcu'dan skandal fetva... Kerkük doğumlu olan Abdullah Yolcu: "Tek eşi olan erkekliğini test ettirsin! Tek kadınla doyan erkek sapıktır..."

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-03-2018 14:29 - Güncelleme: 15-03-2018 14:29

Kendilerine şeyh ya da hoca sıfatını uygun gören sözde din alimlerinin skandalları bitmiyor. Son olarak kendisine şeyh sıfatını uygun bulan Abdullah Yolcu bir sohbet videosunda kadınlar ile ilgili akıl dışı iddialarda bulunup, erkekleri "çok eşli olmak için yaratılmış" şeklinde tasvir etti.

TEK KADINLA YETİNEN ERKEK SAPIKTIR: Kadınların ve erkeklerin cinsel hayatlarını diline dolayan Abdullah Yolcu zaman zaman gülerek erkekler hakkında çirkin imalarda bulunuyor. Tek eşi olan erkeğin, erkekliğini test ettirmesi gerektiğini söyleyen Abdullah Yolcu, "Bir erkek tek bir kadınla doyuyorsa, sapıktır" diyor...

ERKEKLİĞİNİZİ TEST ETTİRİN: Tek eşli erkeklere erkekliklerini test etme tavsiyesinde bulunan Yolcu, skandal sözlerine farklı erkekle beraber olan kadınlara da yırtık diyor! Onları fuhuş yapmakla suçluyor.

İşte o görüntüler:

ABDULLAH YOLCU KİMDİR?

Abdullah Yolcu şahsi internet sitesinde kendisini şöyle tarif ediyor; "1958 Kerkük doğumlu olan Abdullah Yolcu birçok İslâm ülkesini gezerek hem çeşitli hocalardan ders ve icazet almış hem de davet çalışmalarında bulunmuştur İslam Dünyasında tanınan bir isimdir. Daha sonra da davet yapmak; dört mezhebin çizgisini takip ederek ehl-i sünnet ve’l-cemaat anlayışı üzere Türkiye’ye gelip Guraba Yayınevi’ni kurmuştur. 1412 h./1992 m. yılında kurulan yayınevi, Ayasofya ve Sultanahmet Camilerinin yakınında, Cağaloğlu'nda olup İstanbul’un merkezindedir."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Sapık fetvacı! "Tek eşli erkekler sapıktır..." haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Vatandaş 15 Mart 2018 14:38 boşuna bu sapığı işid tehdit etmemiş demek !

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro