Şans Topu çekiliş sonuçları 10 Ocak

Şans Topu çekilişinde bu hafta büyük ikramiye 3 talihli arasında paylaşıldı. Şans Topu'nun 10 Ocak tarihli çekilişinde 5 bilen 28 kişi de 2 bin 770 lira 65 kuruşluk ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi'nin açıklamasına göre 10 Ocak tarihli Şans Topu çekilişinde talihli rakallar; 09, 12, 16, 19, 26 ve +09 olarak açıklandı. Şans Topu'nda bu hafta 5+1 bilen 3 kişi 258 bin 571 biralık ikramiye kazanırken, 1+1 bilen 205 bin 316 kişi de 3 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
İşte Şans Topu'nda haftaki çekilişte dağıtılan ikramiyeler;
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
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