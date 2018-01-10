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Şans Topu çekiliş sonuçları 10 Ocak

Şans Topu çekiliş sonuçları 10 Ocak

Milli Piyango İdaresi'nin 10 Ocak tarihli Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 3 kişi büyük ikramiyeyi paylaştı. 1+1 bilen 205 bin 316 kişi 3 lira 40 kuruş ikramiye kazanırken, 5 bilen 28 kişi de 2 bin 770 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 22:51 - Güncelleme: 10-01-2018 22:51

Şans Topu çekilişinde bu hafta büyük ikramiye 3 talihli arasında paylaşıldı. Şans Topu'nun 10 Ocak tarihli çekilişinde 5 bilen 28 kişi de 2 bin 770 lira 65 kuruşluk ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi'nin açıklamasına göre 10 Ocak tarihli Şans Topu çekilişinde talihli rakallar; 09, 12, 16, 19, 26 ve +09 olarak açıklandı. Şans Topu'nda bu hafta 5+1 bilen 3 kişi 258 bin 571 biralık ikramiye kazanırken, 1+1 bilen 205 bin 316 kişi de 3 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

İşte Şans Topu'nda haftaki çekilişte dağıtılan ikramiyeler;

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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