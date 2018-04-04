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Şans Topu 4 Nisan çekiliş sonuçları

Şans Topu 4 Nisan çekiliş sonuçları

4 Nisan 2018 şans topu çekilişinde kazanan numaralar bu akşam belli oldu. Peki Şans Topu 4 Nisan çekilişinde çıkan şanslı numaralar hangisi? Şans topu sonuçları ne oldu? Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonuçlarına haberimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz...

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 20:14 - Güncelleme: 04-04-2018 20:14

Şans Topu 4 Nisan 2018 sonuçları. Şanslı numaraları bu akşam belli olacak.. Peki 4 Nisan şanslı numaralar nereye ve kime çıkacak? Tiryakilerinin merakla beklediği şans topu çekilişinde kazanan numaralar hangisi ve ikramiye miktarları ne kadar oldu mu. Çekilişin sonucunda hayaline kavuşacak kişi ya da kişiler kimler.

İşte merak ettiğiniz bu soruların cevabı haberimizde. Şans Topu Nisan 2018 Çarşamba çekiliş sonuçları öğren (Şans topu 4 Nisan sonuç)

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans topu oynayacaklar her haftanın Çarşamba gününe kadar oynayabilir ve Çarşamba günü genellikle 20.30 ile 21.00 arasında TRT ekranlarından canlı şans topu çekiliş gerçekleşmektedir. Bir çok kişi bu oyunu zevk ile oynamakta ve kazanma oranı en yüksek olan oyunlar arasında bulunmaktadır.

Şans topu oynama mantığı ise ilk etapta 1 den 34 e kadar olan sayılardan 5 adet işaretlemek ve bu işaretlediğimiz sayılara ek olarak da +1 yani 1 den 14 e kadar olan sayılardan bir tane seçmemiz gerekmektedir. Çoğu zaman +1 li olan kısmı bilip üstten de bir adet tutturduğumuz zaman kolayca ikramiye kazanabiliriz.

Şans topundan 8 tane ikramiye çeşidi bulunurken bunlar ise (1+1), (2+1), (3), (3+1), (4), (4+1), (5) ve (5+1) şeklinde bulunmaktadır. İkramiyeler yine büyüklüğüne göre bayiler ve genel müdürlükler tarafından kolayca temin etme şansınız bulunmaktadır.

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

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