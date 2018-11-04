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Şans kapılarını İzmir'de çaldı savaştan kaçıp gelmişlerdi...

Şans kapılarını İzmir'de çaldı savaştan kaçıp gelmişlerdi...

İÇ savaştan kaçıp eşi ve çocuklarıyla İzmir'e gelen Suriyeli Muhammed Feras Fattal ve ailesinin yüzüne şans İzmir’de güldü. Fattal önce Türk-Arap İş Adamları Derneği İzmir Şubesi’nde çalıştı, sonra Bayyurt Şirketler Topluluğu’nda işe girdi şimdi ise şirketin Ortadoğu ve Kuzey Afrika ihracatının başına geçti.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 07:56 - Güncelleme: 04-11-2018 07:56

SURİYE'de makina mühendisi olan Muhammed Feras Fattal, ülkesinde savaş çıkınca her şey tersine döndü. Evini ve işini bırakarak zorlu bir yolculuğun ardından Türkiye’ye gelip İzmir’e yerleşti. Ailesiyle zor günler geçiren Fattal, aylarca iş aradı. Tesadüf eseri hikâyesini öğrenen özel bir şirketler grubu ona kapılarını açtı. Fattal, grup şirketlerinin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya yönelik ihracatının sorumlu tek ismi oldu.

ÜNİVERSİTEDE GÖREVLİYDİ... Muhammed Feras Fattal Halep’te yaşıyordu. Suriye’deki savaş öncesi 10 yıl süreyle Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt’te çeşitli firmaların dış ticaret uzmanı olarak çalıştı. Fattal, daha sonra kendi mühendislik ofisini kurdu. Dış ticarette başarı yakalayınca ikinci ofisini de açtı. Aynı zamanda Halep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde de öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

İKİ ÇOCUĞU VE EŞİYLE KAÇTI... Fattal, bu sırada iki çocuk sahibi oldu. Bir yıl sonra ise Suriye’de iç savaş çıktı. Ailesiyle direndi. Ülkelerini terk etmeyerek beş yıl boyunca dayandı. Ancak ekonominin bozulması ve ölümün artık burunlarının dibine gelmesiyle sonunda her iki ofisi de kapandı.Savaşın bir gün sona ereceği umudu tükenince de son çare olarak, çocukları için yeni bir yaşam kurmaya, Türkiye’ye gelmeye karar verdi.

İSTANBUL'DA ARADIĞINI BULAMADI... İlk önce iş bulup yeni bir yuva kurma ümidiyle İstanbul’a yerleşti. İlk önce İstanbul’a gelen Fattal, üniversite mezunu olması ve İngilizce bilmesine rağmen iş bulamadı. Avrupa’ya gitmeyi ise hiç istemedi. Tam dönmeye karar vermişti ki İstanbul’da tanıştığı İzmirli bir ailenin kendisine telefonla ulaşıp, “Gel bizimle İzmir’de kal, iş bulunca düzenini kurarsın” teklifiyle karar değiştirdi. Bu kez İzmir’e geldi. 5 ay boyunca iş aradı. Sonunda Türk Arap İş Adamları Derneği İzmir Şubesi’nde çalışmaya başladı. 

‘İKİ ŞİŞME YATAK ALABİLDİM’... Kiraladığı eve sadece iki yastık ile iki şişme yatak alabildiğini söyleyen Muhammed Feras Fattal, Hürriyet’e şunları söyledi: “O zor günlerin sonunda dernekte çalışmaya başlamak benim için ilk büyük şanstı. Ardından Bayyurt Şirketler Topluluğu’na başvurdum. Mülakatın ardından işe kabul edildim. Burada verilen imkân benim için çok değerli. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ihracatından sorumluyum. Yurtdışında şirketi temsil ederken bir Türk olarak biliniyorum. Türkler pozitif insanlar. Başınıza bir şey gelirse 10 kişi yardıma koşuyor. Çocuklarım Türk okullarında Türk çocuklarıyla eşit eğitim görüyor.”

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