Şanlıurfa'daki ilginç asansör görenleri hayrete düşürdü

Şanlıurfa’da traktörle yapılan asansörle binanın üstündeki inşaata malzeme taşınması görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir vatandaş, traktörle inşaat asansörü yapıp yerdeki malzemeleri çatıya taşıdı. Görenlerin hayretler içerisinde kaldığı metodu, bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Halatı traktörün tekerleğine bağlayıp malzeme taşıdılar İşçiler, bir tekerleğini takoz yardımıyla havaya kaldırdıkları traktörle inşaat asansörü yaptı. Halatı traktörün ek yapılan jantına bağlayan işçiler, üç katlı bir evin en üst katında yapılan inşaata malzeme taşıdı. Görüntülerde, bir kişi inşaat malzemelerini koyduğu bidonu halata bağlarken, traktörün sürücü koltuğunda oturan diğer kişi ise vitesi bir ileri, bir geriye takarak halata bağlanan malzemeyi binanın tepesine çıkarttı. Vatandaşların şaşkınlığı sözlerine yansıdı Kaydı alan gençler gördükleri yeni metot karşısındaki şaşkınlıklarını “Abi vallaha helal olsun, böyle bir zeka yok” diyerek gösterdi.