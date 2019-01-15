  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Şanlıurfa'da trafik cezasını iptal ettiren adam parayı geri aldı

Şanlıurfa'da trafik cezasını iptal ettiren adam parayı geri aldı

ŞANLIURFA’da yaşayan Ş.M.K., 3 kırmızı ışık ihlali ile 1 park ihlali yaptığı gerekçesiyle kendisine kesilen 813 TL'lik trafik cezalarına, kendisine gönderilen tebliagatta 'delil fotoğraf' olmadığı gerekçesiyle itiraz etti. Ş.M.K., 813 TL'yi Maliye Hazinesi'nden geri aldı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 15-01-2019 18:12 - Güncelleme: 15-01-2019 18:12

Şanlıurfalı Ş.M.K.'ya geçen yıl 8 Ağustos günü, Şanlıurfa- Diyarbakır Karayolunda 3 defa kırmızı ışık ihlali yaptığı ve bir kez de park ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle toplam 813 TL trafik cezası kesildi. Ş.M.K. gönderilen tebligatlar ile haberdar olduğu cezayı önce ödedi ardından da avukatı Mehmet Uğur Korkmaz aracılığıyla cezaların iptali için mahkemeye başvurdu.

Şanlıurfa 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan başvuruda, davacıya gönderilen tebligatların ekinde cezalara 'delil' niteliğinde fotoğraf bulunmadığı, bu nedenle cezaların iptal edilmesi gerektiği savunuldu. İtirazı değerlendiren mahkeme de cezaları iptal etti ve Ş.M.K.'ye ödediği paranın iadesine karar verdi.

Avukat Mehmet Uğur Korkmaz, "Müvekkilimiz kendisine kesilen cezanın usulsüz olduğunu belirterek, bize başvurdu. Yargı yoluna gitmek istedi. Trafik tutanak tebligatlarında ihlalleri gösteren fotoğrafların mevcut olmadığını fark ettik. Sulh ceza mahkemesine verdiğimiz dilekçede kesilen trafik cezasının hukuka ve kanuna aykırı olduğunu, gelen cezanın tebligatında herhangi bir fotoğraf mevcut olmadığını belirttik. Cezanın iptalini talep ettik. Başvurumuz haklı bulundu. Cezalar iptal edildi. Vatandaşlarımız kendilerine gelen trafik cezalarında, özellikle ceza tutanağına eklenen belgelere dikkat etmeli. Herhangi bir fotoğraf mevcut olup olmadığını kontrol etmeli. Eğer fotoğraf mevcut değil ise yargı yoluna başvurarak, cezalarını iptal ettirebilirler. Bunun için avukata bile ihtiyaçları yok. Şanlıurfa'daki bu karar emsal nitelikte bir karardır. Müvekkilimiz kararla birlikte maliyeye başvurarak ödediği parayı iade aldı" dedi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Şanlıurfa'da trafik cezasını iptal ettiren adam parayı geri aldı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro