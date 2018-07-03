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Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan mandalar derede serinliyor

Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan mandalar derede serinliyor

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde çobanlar, sıcak havadan bunalan mandalarını derede serinletiyor. Çoban Hamza Çiftel: "Bu hayvanlar suyu çok seviyor. Dereye girdikten sonra çıkmak istemiyorlar" dedi.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 01:40 - Güncelleme: 03-07-2018 01:40

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde çobanlar, sıcak havadan bunalan mandalarını derede serinletiyor. Çoban Hamza Çiftel: "Bu hayvanlar suyu çok seviyor. Dereye girdikten sonra çıkmak istemiyorlar" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan sıcak hava, Şanlıurfa'da da bunaltıyor. Termometrelerin 49 dereceyi gösterdiği Siverek ilçesinin Beyçeri Mahallesi'nde çiftçiler, hayvanlarını derede serinletmeye çalışıyor.

DEREYE GİRİYORLAR; Çoban Hamza Çiftel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcak havadan etkilenen mandalarını dereye getirdiğini söyledi.

Zaman zaman derede hayvanlarıyla birlikte yüzdüğünü anlatan Çiftel, şöyle konuştu:

"Ailem çiftçilikle uğraşıyor, aynı zamanda hayvancılık da yapıyoruz. Köyümüzde genelikle büyükbaş hayvan beslenir. Ailemin yaklaşık 100 mandası var. Onlara genelikle ben bakıyorum. Her sabah onları meraya çıkarıyorum. Hayvanlar otladıktan sonra öğleye doğru dere yatağına getiriyorum. Hava sıcak olduğu için hayvanlar çok bunalıyor. Bu hayvanlar suyu çok seviyor. Dereye girdikten sonra çıkmak istemiyorlar. Saatlerce suyun içinde kalıyorlar. Bu arada ben de dinlenme fırsatı buluyorum." 

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