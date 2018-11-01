  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Şanlıurfa'da PKK'nın infaz timine operasyon

Şanlıurfa'da PKK'nın infaz timine operasyon

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde suikast hazırlığı içerisinde oldukları ve kendilerine 'Apocu Fedailer' isimini veren PKK'nın infaz timi yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 31-10-2018 23:22 - Güncelleme: 01-11-2018 00:13

ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde güvenlik güçleri ile siyasi parti yöneticilerine yönelik suikast hazırlığı içerisinde oldukları şüphesiyle gerçekleştirilen operasyonda silah ve patlayıcılarla birlikte yakalanarak gözaltına alınan 13 kişiden, 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ortak çalışmada, Suriye’nin Kobani kentinden yasadışı yollarla Türkiye’ye geçen terör örgütü PKK/PYD üyesi silahlı 3 terörist ile onlara yardım ve yataklık eden 10 kişi, ilçeye bağlı kırsal Payamlı Mahallesi'nde

Batman'da özel harekat PKK ile çatıştı

düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 5 kilo 17 gram C4 patlayıcı, 2 kilo A4 patlayıcı, 7 el bombası, Kaleşnikof tüfek ve bu silaha ait şarjör ile basılı vaziyette 30 fişek, Uzi marka silah, bu silaha ait 2 adet şarjör, Thompson marka otomatik silah, bu silaha ait 2 adet şarjör, CZ25 marka otomatik silah ve bu silaha ait 2 şarjör ile 1 susturucu, 3 Baretta marka silah ve bu silahlara ait 6 şarjör ile 2 susturucu, 1 Glock marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 şarjör, 1 Browning marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 şarjör, 2 av tüfeği, bin mermi, 1 verici, 2 alıcı devre, 4 elektrikli kapsül, 13 pil ve 2 inşaat eldiveni ele geçirildi.

SUİKAS HAZIRLIĞINDA OLDUKLARI TESBİT EDİLDİ

Soruşturma sonucunda şüphelilerin siyasi parti Şanlıurfa yöneticileri ile emniyet ve jandarma personeline ayrıca belirlenen kritik bazı hedeflere yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edildi. Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulamaları tamamlanan 13 kişi, sağlık kontörlünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemede 6 kişi tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol serbest kaldı.

PKK’NIN İNFAZ TİMİ

Operasyonda ele geçirilen silahların kriminal incelemesinde ise silahlardan birinin 10 Temmuz 2015 günü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Murat Mahallesi'nde yol kenarında ölü olarak bulunan Veysi Kurt (41) öldürülmesi olayında kullanıldığı saptandı. Terör örgütünün infaz timi olduğu belirtilen şüphelilerin kendilerine 'Apocu Fedailer' isimini verdiği ve Veysi Kurt'u öldürdüğü ortaya çıktı.

Teröristlerin taciz ateşine çok sert karşılık verildi

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Şanlıurfa'da PKK'nın infaz timine operasyon haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro