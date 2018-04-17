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Şanlıurfa'da patlama iddiasına yalanlama

Şanlıurfa'da patlama iddiasına yalanlama

Şanlıurfa'da patlama meydana geldiği iddiasıyla ilgili emniyetten açıklama geldi. Şanlıurfa Emniyeti'nden yapılan açıklamada, patlama olduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 22:27 - Güncelleme: 17-04-2018 22:27

ŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğü, kentte patlama olduğuna yönelik basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde meydana gelen yangında, yaralanan bulunmadığı, evde küçük çaplı hasar meydana geldiği belirtildi.

Olayın çarpıtıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın Yenice Mahallesinde iki katlı evde yalnız kalan çocuğun çakmakla oynaması neticesi çıkan hafif çaplı yangın olduğu ve yaralının bulunmadığı bilinmektedir. Konu anlaşılmadan Şanlıurfa'da patlama çok sayıda yaralı var iddiasına yer verilen haberler kamuoyunda içinden geçilen bu hassas dönem sebebiyle terör saldırısı algısı ve düşüncesine sebebiyet vererek, panik ve kaygı oluşmasına neden olmuştur. Bu tür sebebi anlaşılmadan yapılan haberlerin kamuoyunu rahatsız ettiği aşikar olup farklı kesimlerin ekmeğine yağ süreceği aşikardır. Yapılan haberlerin hukuki sorumluluk getireceği açıktır."

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