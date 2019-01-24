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Şanlıurfa'da hırsız cinayetinin altından aile dramı çıktı

Şanlıurfa'da hırsız cinayetinin altından aile dramı çıktı

ŞANLIURFA'da hırsız tarafından öldürüldüğü sanılan kişinin çıkan bir tartışma sonucunda bıçaklanarak eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 19:09 - Güncelleme: 24-01-2019 19:09

ŞANLIURFA'da sabah saatlerinde hırsız tarafından öldürüldüğü sanılan kişinin katil zanlısının, eşi olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yaşayan N.E, polisi arayarak "uyudukları sırada altınlarını çalmak için evlerine giren hırsızın çıkan arbedede eşi Mehmet E'yi (27) bıçakla yaraladığını" bildirdi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İTİRAF ETTİ

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay saatinde bölgede olumsuz bir durum gözlemlemedi.

Çelişkili ifadeleri üzerine sorgulanan N.E, aralarında çıkan tartışmada eşini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

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