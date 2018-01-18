Şanlıurfa'da hava çok kötü meteorolojiden alarm geldi

Meteorolojiden arka arkaya 16 alarm geldi ve Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Muş, Bingöl, Elazığ, Urfa, Malatya, Gaziantep, Kilis, Antalya, Adıyaman, Osmaniye, Maraş illeri uyarıldı. 7 ilde kuvvetli kar yağışı beklenirken diğer illerde çok kuvvetli yağmur görülecek. Şiddetli yağış beklenen iller Urfa, Malatya, Gaziantep, Kilis, Antalya, Adıyaman, Osmaniye, Maraş olarak duyuruldu.
ŞANLIURFA HAVA DURUMU : Bugün kuvvetli yağış beklenen 9 ilden biri de Şanlıurfa oldu.Meteorolojinin Şanlıurfa hava durumu alarmı şu şekilde geçti: 'Bugün Şanlıurfa çevrelerinde beklenen sağanak yağışların Cuma öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Şanlıurfa hava durumu tahminini alarmla duyuran meteoroloji 5 günlük raporu da yayınladı. İşte Şanlıurfa hava durumu tahmini;
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