Şanlıurfa'da doktora mermerle saldırı için 15 yıl hapis istemi

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği’nde görev yapan Dr. Bahaüddin Ahmed Yalçın’ın kafasına parke taşıyla vuran Abdulkadir Keskinli hakkında Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 ila 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

İdris Emen'in Hürriyet'teki haberine göre, Dr. Yalçın’ın yaralandığı olay 17 Temmuz’da gerçekleşmişti. Saat 22.00 civarında çocuğunu tedavi için hastaneye götüren Keskinli, tedaviyi yapan doktor M.A.T. ile tartıştı. Bu esnada aynı hastanede görev yapan Dr. Yalçın araya girerek Keskinli ile konuşmaya başladı. Konuşma tartışmaya dönüştü. Keskinli, acil servis önünde yerdeki parke mermer parçalarından alarak peş peşe Dr. Yalçın’ın kafasına vurdu.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Saldırı sonrasında kanlar içerisinde kalan Dr. Yalçın hemen ameliyata alındı, saldırgan tutuklandı. Soruşturma neticesinde Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Keskinli hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede Keskinli’nin olay anında Yalçın’ın kafasına mermer taşıyla 2 kez vurduğu, 3’üncü kez vurmaya çalışırken çevrede bulunanlar tarafından engellendiği, dolayısıyla kasten öldürmeye teşebbüs ettiği bilgisine yer verildi.