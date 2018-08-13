Şanlıurfa'da cinayetle biten silahlı saldırı kamerada!

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Şırnak Mahallesi'nde yaşandı. Otomobille gelen kişi ya da kişiler, arkadaşıyla birlikte boş bir arazinin köşesindeki duvarın gölgesinde oturan Mehmet Emin Genç’e uzun namlulu silahla ateş açtı.

Vücuduna mermilerin isabet ettiği şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki şahıs ise kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu.

Saldırıyı gerçekleştirenler geldikleri araçla olay yerinde kaçarak uzaklaştı.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, yaşanan saldırı anı ise bir iş yerinin kamerası tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.