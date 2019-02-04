Şanlıurfa’da 19 yaşındaki genç intihar etti!

ŞANLIURFA Akabe-TOKİ Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Memduh Eken (19), evde yalnız olduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle odasının tavanına bağladığı iple kendini asarak intihar etti.

Eve gelen yakınları Eken'i asılı bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Memduh Eken’in yaşamını yitirdiğini belirledi

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eken’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.