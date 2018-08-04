Şanlıurfa-Suriye sınırı ilk defa güneş enerjili sistem ile aydınlatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “100 Günlük İcraat Programı” kapsamında ülke sınırlarının fiziki güvenliğinin ve aydınlatma projelerinin tamamlanacağını açıklaması üzerine, Şanlıurfa-Suriye sınırı ilk defa güneş enerjili sistem ile aydınlatılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “100 Günlük İcraat Programı” kapsamında ülke sınırlarının fiziki güvenliğinin ve aydınlatma projelerinin tamamlanacağını açıklaması üzerine, İçişleri Bakanlığı çalışmalarını hızlandırdı. 2 bin 949 km’lik kara sınırının doğu ve güneyinde toplam 888 km'lik alan modüler beton duvarlarla ve tellerle örülürken, Şanlıurfa-Suriye sınırı ilk defa güneş enerjili sistem ile aydınlatılacak. Güneş enerjili aydınlatma sisteminin başarılı olması halinde, söz konusu sistem Suriye sınırının tamamında uygulanacak. Twitter

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Terörle mücadele, kaçakçılığın ve düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca güney, doğu ve batı sınırlarının güvenliğinin artırılması çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda, güney sınırının (911 km’lik Suriye sınırının Asi ve Dicle nehirleri haricinde kalan) 828 km’lik kısmında modüler beton duvar yapılması planlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen ödeneklerle sınır hattında yapımına başlanan modüler beton çalışmalarında bu zamana kadar 802 km (yüzde 97)’lik kısmın montajı tamamlandı. Twitter

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Doğu sınırının (İran-Ağrı, Iğdır) 144 km’lik kısmında modüler beton duvar, beton temelli fens teli ve devriye yolu inşasına geçen yıl başlanmıştı. İnşa faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 96 km modüler beton duvar üretimi ve 86 km modüler beton duvar montajı tamamlandı. Twitter

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