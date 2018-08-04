Şanlıurfa-Suriye sınırı ilk defa güneş enerjili sistem ile aydınlatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “100 Günlük İcraat Programı” kapsamında ülke sınırlarının fiziki güvenliğinin ve aydınlatma projelerinin tamamlanacağını açıklaması üzerine, Şanlıurfa-Suriye sınırı ilk defa güneş enerjili sistem ile aydınlatılacak.

Şanlıurfa-Suriye sınırı ilk defa güneş enerjili sistem ile aydınlatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “100 Günlük İcraat Programı” kapsamında ülke sınırlarının fiziki güvenliğinin ve aydınlatma projelerinin tamamlanacağını açıklaması üzerine, İçişleri Bakanlığı çalışmalarını hızlandırdı. 2 bin 949 km’lik kara sınırının doğu ve güneyinde toplam 888 km'lik alan modüler beton duvarlarla ve tellerle örülürken, Şanlıurfa-Suriye sınırı ilk defa güneş enerjili sistem ile aydınlatılacak. Güneş enerjili aydınlatma sisteminin başarılı olması halinde, söz konusu sistem Suriye sınırının tamamında uygulanacak.

111
Şanlıurfa-Suriye sınırı ilk defa güneş enerjili sistem ile aydınlatılacak

Terörle mücadele, kaçakçılığın ve düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca güney, doğu ve batı sınırlarının güvenliğinin artırılması çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda, güney sınırının (911 km’lik Suriye sınırının Asi ve Dicle nehirleri haricinde kalan) 828 km’lik kısmında modüler beton duvar yapılması planlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen ödeneklerle sınır hattında yapımına başlanan modüler beton çalışmalarında bu zamana kadar 802 km (yüzde 97)’lik kısmın montajı tamamlandı.

211
Şanlıurfa-Suriye sınırı ilk defa güneş enerjili sistem ile aydınlatılacak

Doğu sınırının (İran-Ağrı, Iğdır) 144 km’lik kısmında modüler beton duvar, beton temelli fens teli ve devriye yolu inşasına geçen yıl başlanmıştı. İnşa faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 96 km modüler beton duvar üretimi ve 86 km modüler beton duvar montajı tamamlandı.

311
Şanlıurfa-Suriye sınırı ilk defa güneş enerjili sistem ile aydınlatılacak

Ayrıca, İran-Hakkâri sınırının 43 km’lik kısmında ise modüler beton duvar ve devriye yolu inşasına yakın zamanda başlanacak.
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 2 bin 949 km uzunluğundaki kara sınırının 1.015 km’lik (yüzde 35) kısmı modüler beton duvarlarla örülmüş olacak.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro