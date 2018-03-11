Sanki örümcek adam! Hırsızın marifetine bakın

Kartal’da bir hırsız, 'Örümcek Adam' gibi binaya tırmanıp pencereden girdiği daireden bir poşet dolusu eşya çaldı. Hırsız çaldıklarını içine koyduğu poşeti ağzıyla tutarken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 24 Şubat Cumartesi günü saat 21.50 sıralarında Kartal Soğanlık Ortamahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 2 hırsız, mahalledeki bir binanın önüne geldi. Önce binanın arkasına geçen hırsızlar etrafı kolaçan ettikten sonra tekrardan binanın önüne geldi. Aralarında konuşan hırsızlardan biri ardından binanın alt katındaki demirliklerden tırmanmaya başladı. Cebinde tornavidayla üst katlara doğru tırmanan hırsız ardından pencereden içeriye girdi. Diğer hırsız ise aşağıda etrafı gözledi. Yaklaşık 30 saniye sonra daireden inen hırsız ağzıyla tuttuğu bir poşet eşyayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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