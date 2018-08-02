Sanki hiç doğum yapmamış gibi! Dünyaca ünlü manken mest etti

Victoria's Secret'ın güzel modelİ Candice Swanepoel oğlu Anaca ve yeni kucağına aldığı bebeği Ariel ile birlikte Brezilya'da bir plajda görüntülendi. Güzel model yaklaşık bir ay önce doğum yapmasına rağmen fiziğiyle şaşkın bakışların odağı oldu.

Sanki hiç doğum yapmamış gibi! Dünyaca ünlü manken mest etti

Victoria's Secret'ın dünyaca ünlü meleği süper model Candice Swanepoel doğum yaptıktan bir ay sonra plajda mayosuyla görüntülendi. Bir yaşındaki oğlu Anaca ve bebeği Ariel ile birlikte Brezilya’nın Espirito Santo eyaletinde plaja giden 29 yaşındaki Güney Afrikalı süper model, doğum kilolarından büyük ölçüde kurtulmasıyla dikkat çekti.

111
Sanki hiç doğum yapmamış gibi! Dünyaca ünlü manken mest etti

Ünlü model, oğluyla denize girerek birlikte yüzdü. Swanepoel aynı zamanda oğluna kovalarıyla plajda oyun oynattı. Bir aylık bebeğiyle bakıcısının ilgilendiği görülürken Swanepoel, uzun uzun güneşlenmeyi de ihmal etmedi. İşte Candice Swanepoel'un tatilinden yansıyan kareler...

211
Sanki hiç doğum yapmamış gibi! Dünyaca ünlü manken mest etti

311
Sanki hiç doğum yapmamış gibi! Dünyaca ünlü manken mest etti

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro