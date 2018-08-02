Sanki hiç doğum yapmamış gibi! Dünyaca ünlü manken mest etti

Victoria's Secret'ın dünyaca ünlü meleği süper model Candice Swanepoel doğum yaptıktan bir ay sonra plajda mayosuyla görüntülendi. Bir yaşındaki oğlu Anaca ve bebeği Ariel ile birlikte Brezilya’nın Espirito Santo eyaletinde plaja giden 29 yaşındaki Güney Afrikalı süper model, doğum kilolarından büyük ölçüde kurtulmasıyla dikkat çekti.
Ünlü model, oğluyla denize girerek birlikte yüzdü. Swanepoel aynı zamanda oğluna kovalarıyla plajda oyun oynattı. Bir aylık bebeğiyle bakıcısının ilgilendiği görülürken Swanepoel, uzun uzun güneşlenmeyi de ihmal etmedi. İşte Candice Swanepoel'un tatilinden yansıyan kareler...
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