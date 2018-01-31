Saniyeler içinde inanılmaz hırsızlık kamerada!

Olay, dün sabah saatlerinde Ümraniye’de bir fırının önünde meydana geldi. Ekmek almak için gittiği fırının önünde aracından inen Orhan Aksoy, otomobilinin kapısını kilitlemeyi unutunca lüks otomobili, hazırda bekleyen bir hırsızlık çetesi tarafından saniyeler içinde çalındı. Hırsızın lüks otomobili saniyeler içinde çaldığı görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Tesadüf eseri olay yerinden geçen Orhan Aksoy’un eşi durumu fark ederek, aracın peşinden koştu. O esnada lüks otomobili çalıştırarak sırra kadem basan hırsız bu kadarına da pes dedirtti.

Görüntülerde, araç sahibinin otomobilinden inerek fırına girdiği ve karşı yoldaki hırsızlık çetesinin durumu fark ederek hareke geçtiği görülüyor. Karşı yoldan geçen araçtan inen çete üyesinin saniyeler içerisinde, kapısı açık unutulan otomobile binerek kayıplara karışıyor.Otomobilini çalanlardan şikayetçi olduğunu ifade eden Orhan Aksoy, aracını tüm aramalara rağmen bulamadıklarını, polisinde aracı aradığını ancak gasp çetesinin aracını parçalamasından endişe ettiğini ve tüm belgelerinin araç içerisinde olduğunu belirtti.

  • Güncel 31 Ocak 2018 11:47
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 31 Ocak 2018 13:50 sigortada ödemesin, bunun gibi sorumsuzlar sigorta pirimlerini yükseltiyor, sonrada hepimiz ödüyoruz!

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