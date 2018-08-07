Sancaktepe'deki feci kaza saniye saniye kamerada

Sancaktepe'de bir kamyonet geri geri geldiği sırada caddede bisiklet süren 3 yaşındaki çocuğu altına aldı. Talihsiz çocuk olay yerinde can verirken, feci kaza saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Sancaktepe Emek Mahallesi Fatih Caddesi Yaprak Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem A. isimli şahıs kullandığı kamyonetle sokaktan geri geri çıkmak istedi. Adem A., bu sırada cadde üzerinde bisiklet süren 3 yaşındaki Adem Örde'yi fark etmedi. Kamyonetin altında kalan talihsiz çocuk feci şekilde can verdi.

KAMYONET ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olay yerine koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuğun cansız bedenini yerde gören vatandaşların şoföre tepki göstermesi üzerine mahallede gerginlik yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri gerginliği yatıştırarak şoför Adem A.'yı ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Küçük çocuğun cansız bedeni ise sağlık ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

FECİ KAZA SANİYE SANİYE KAMERADA

Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonetin sokaktan geri geri çıkmaya çalıştığı görülüyor. Bu sırada caddede bisiklet süren küçük çocuk kamyonetin altında kalıyor. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hızla olay yerine koşuyor.