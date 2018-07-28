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Sancaktepe'de bir okulun duvarı çöktü

Sancaktepe'de bir okulun duvarı çöktü

Sancaktepe'de toprak kayması nedeniyle bir okulun duvarı çöktü. Okulun bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Ekipler vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

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Eklenme Tarihi: 28-07-2018 12:06 - Güncelleme: 28-07-2018 12:06

Sancaktepe'de bir okulun duvarı çöktü. Olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Okulun bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Ekipler vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Okulların kapalı olması olası bir faciayı engelledi.

İstanbul'da aşırı yağış nedeniyle Sancaktepe'de bir ilkokulun duvarı çöktü. Alınan bilgiye göre, Sancaktepe Mahallesi Dik Sokak'ta bulunan Mevlana İlkokulu'nun duvarında, aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI
Okulun bulunduğu sokak trafiğe kapatılırken, güvenlik önlemlerinin ardından itfaiye ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlatması bekleniyor. 

NELER YAŞANMIŞTI ?
Sancaktepe'de dün akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın bitişiğinde toprak kayması nedeniyle bina boşaltılmıştı. Belediye ekipleri, kaymanın olduğu yere toprak ve çakıl doldurup üzerini naylonla kapattı. 





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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Emekli Muhtar 28 Temmuz 2018 12:34 Bir sel hikayesi miydi İstanbul’da yaşanan, bir rant hikayesi mi; birbirine karıştı................... Yüzlerce yılda milyonlarca ton yağmur yağan İstanbul’da, noldu da birkaç saatlik yağmur kentin altını üstüne getirdi? Bu cehennemin yollarını kimler döşedi?

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