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Sanayi üretiminde gözle görülür artış!

Sanayi üretiminde gözle görülür artış!

 Türkiye'de ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi, Şubat ayında yıllık bazda yüzde 9.9 arttı, aylık bazda yüzde 0.2 azaldı. 

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 10:38 - Güncelleme: 16-04-2018 10:38

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10.4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.3 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.2 azaldı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1.1 azaldı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 16 Nisan 2018 10:58 At yalanı seveyim inananı. Buna ancak AHaber ve Kadir İnanır. Gerçi Millet buna da itibar etmiyor artık.

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