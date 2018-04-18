Sanayi sitesinde korkutan saatler: Alev alev yandı!

İSTANBUL İkitelli Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi'nde dört katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangında patlamalar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sanayi sitesinde korkutan saatler: Alev alev yandı!

Alınan bilgiye göre, İkitelli Aymakoop Sanayi Sitesi'nde bulunan 4 katlı iş yerinin çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sanayi sitesinde korkutan saatler: Alev alev yandı!

Yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri yangının diğer iş yerlerine sıçramasını önlemeye çalıştı.

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Sanayi sitesinde korkutan saatler: Alev alev yandı!

Bu arada, müdahale sırasında zaman zaman patlamalar da yaşandı.

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Sanayi sitesinde korkutan saatler: Alev alev yandı!

Yangın itfaiye ekiplerinin bir buçuk saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında büyük hasar meydana geldi.

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