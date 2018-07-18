Sanatçı Şener Şen'in yeğeni gözaltına alındı

Adnan Oktar ve grubuna düzenlenen operasyon kapsamında gözaltılar devam ediyor. Ünlü oyuncu Şener Şen'in yeğeni olduğu belirtilen Aslı Süme Efeoğlu, operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Sanatçı Şener Şen'in yeğeni gözaltına alındı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda yeni bir gelişme daha yaşandı. Ünlü sinema sanatçısı Şener Şen'in yeğeni de operasyon kapsamında gözaltına alındı.

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Sanatçı Şener Şen'in yeğeni gözaltına alındı

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, İstanbul Mali polisince Adnan Oktar ve yapısına yönelik olarak düzenlenen operasyonun ikinci gününde ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Şener Şen' in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu gözaltına alınanlar arasında bulunduğu öğrenildi.

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Sanatçı Şener Şen'in yeğeni gözaltına alındı

Vatan addesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Efeoğlu'nunda diğer şüpheliler gibi sorguya alındığı öğrenildi. İddialara göre Adnan Hoca grubunda "bacı" olarak belirtilen kadınların özellikle zengin erkekleri hedef aldıkları bunlarla flört yaptıkları ve bu şekilde örgüte adam kazandırdıkları ileri sürüldü.

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Sanatçı Şener Şen'in yeğeni gözaltına alındı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Didem Ürer'in de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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