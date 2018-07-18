Sanatçı Şener Şen'in yeğeni gözaltına alındı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda yeni bir gelişme daha yaşandı. Ünlü sinema sanatçısı Şener Şen'in yeğeni de operasyon kapsamında gözaltına alındı.
Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, İstanbul Mali polisince Adnan Oktar ve yapısına yönelik olarak düzenlenen operasyonun ikinci gününde ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Şener Şen' in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu gözaltına alınanlar arasında bulunduğu öğrenildi.
Vatan addesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Efeoğlu'nunda diğer şüpheliler gibi sorguya alındığı öğrenildi. İddialara göre Adnan Hoca grubunda "bacı" olarak belirtilen kadınların özellikle zengin erkekleri hedef aldıkları bunlarla flört yaptıkları ve bu şekilde örgüte adam kazandırdıkları ileri sürüldü.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Didem Ürer'in de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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