Sanatçı Şener Şen'in yeğeni gözaltına alındı

Vatan addesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Efeoğlu'nunda diğer şüpheliler gibi sorguya alındığı öğrenildi. İddialara göre Adnan Hoca grubunda "bacı" olarak belirtilen kadınların özellikle zengin erkekleri hedef aldıkları bunlarla flört yaptıkları ve bu şekilde örgüte adam kazandırdıkları ileri sürüldü.

