Sanat eserine dönüşen Subarı XV modeli festivale damga vurdu

Şarköy Kalpak Bağları'nda düzenlenen II. Uluslararası Chateau Kalpak Sanat Festivali'ne Subaru XV modeli damga vurdu. Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu tuval olarak kullandığı Subaru XV modelini adeta bir sanat eserine dönüştürdü.

Sanat eserine dönüşen Subarı XV modeli festivale damga vurdu

Şarköy'de bulunan Kalpak Bağlarında “tabiat, bağ, sanat harmonisi” mottosuyla düzenlenen II. Uluslararası Chateau Kalpak Sanat Festivali'ne festival küratörü Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu'nun tuval olarak kullandığı Subaru XV modeli damgasını vurdu. Dünyanın birçok farklı ülkesinden 20 sanatçının katıldığı festivalde sanatseverler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılaşan Subaru XV festivalin yıldızı oldu.

110
Sanat eserine dönüşen Subarı XV modeli festivale damga vurdu

Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu, Subaru XV ile ortaya çıkardığı eser hakkında şunları söyledi: “Dışa vurumcu tarzımın ve sanatımın ritmik hareketlerinin Subaru XV ile uyum gösterdiğine inanıyorum. Subaru XV’nin çok yönlülüğü, maceracı yanı ve cesur tasarımının sanat anlayışımla bir araya gelmesiyle bu benzersiz eser ortaya çıktı”.

210
Sanat eserine dönüşen Subarı XV modeli festivale damga vurdu

Festivale katılan sanatseverler, 1 hafta süresince bağ içerisinde sanatçılar tarafından üretilen eserlerinin yanı sıra Subaru modellerini de inceleme ve deneyimleme imkânı buldu. Sanatseverler, üzüm bağları arasında oluşturulan off-road parkurunda Subaru’nun markaya özgü Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi’ne dayanan SUV tecrübesiyle üretilen Outback, Forester ve XV modellerinin yüksek arazi yeteneğini test etme şansı yakaladılar.

310
Sanat eserine dönüşen Subarı XV modeli festivale damga vurdu

Subaru Global Platform üzerine geliştirilen ve Subaru’nun Türkiye’deki SUV ailesinin en genç üyesi olan Subaru XV modeli, hem zorlu yol koşullarında hem de şehir içinde güvenle ilerlemek isteyenlere sesleniyor.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro