Sanat eserine dönüşen Subarı XV modeli festivale damga vurdu

Şarköy Kalpak Bağları'nda düzenlenen II. Uluslararası Chateau Kalpak Sanat Festivali'ne Subaru XV modeli damga vurdu. Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu tuval olarak kullandığı Subaru XV modelini adeta bir sanat eserine dönüştürdü.

Şarköy'de bulunan Kalpak Bağlarında “tabiat, bağ, sanat harmonisi” mottosuyla düzenlenen II. Uluslararası Chateau Kalpak Sanat Festivali'ne festival küratörü Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu'nun tuval olarak kullandığı Subaru XV modeli damgasını vurdu. Dünyanın birçok farklı ülkesinden 20 sanatçının katıldığı festivalde sanatseverler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılaşan Subaru XV festivalin yıldızı oldu.



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Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu, Subaru XV ile ortaya çıkardığı eser hakkında şunları söyledi: “Dışa vurumcu tarzımın ve sanatımın ritmik hareketlerinin Subaru XV ile uyum gösterdiğine inanıyorum. Subaru XV’nin çok yönlülüğü, maceracı yanı ve cesur tasarımının sanat anlayışımla bir araya gelmesiyle bu benzersiz eser ortaya çıktı”. Twitter

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Festivale katılan sanatseverler, 1 hafta süresince bağ içerisinde sanatçılar tarafından üretilen eserlerinin yanı sıra Subaru modellerini de inceleme ve deneyimleme imkânı buldu. Sanatseverler, üzüm bağları arasında oluşturulan off-road parkurunda Subaru’nun markaya özgü Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi’ne dayanan SUV tecrübesiyle üretilen Outback, Forester ve XV modellerinin yüksek arazi yeteneğini test etme şansı yakaladılar. Twitter

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