Sanat dünyasının felaket tellalı duyurdu ünlü müzisyen hayatını kaybetti

Türkiye'nin ünlü sanatçılarına eşlik eden ve ünlü orkestralarda baterist olarak çalışan usta müzisyen Doğan Olguner vefat etti. Uzun zamandır rahatsız olan ünlü müzisyenin dün gece hayatını kaybettiğini sanat dünyasının felaket tellalı olarak bilinen ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.