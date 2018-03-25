Sanat dünyası şokta hayatını kaybetti Tarkan...

Sanat camiasından birbiri ardına kara haberler gelmeye devam ediyor. 2018 mart başından bu yana alınan kara haberlere bir yenisi daha eklendi. Ünlüler camiasını şoke eden o ölümün haberi geldi.

Sanat dünyası şokta hayatını kaybetti Tarkan...

Sanat camiasından birbiri ardına kara haberler gelmeye devam ediyor. 2018 mart başından bu yana alınan kara haberlere bir yenisi daha eklendi. Ünlüler camiasını şoke eden o ölümün haberi geldi.

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Sanat dünyası şokta hayatını kaybetti Tarkan...

Kanser tedavisi gören ve tedavi nedeniyle bir süredir müzikten uzak kalan Barbados asıllı ses mühendisi Wayne Heights Gittens nam-ı diğer Ali Baba öldü.

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Sanat dünyası şokta hayatını kaybetti Tarkan...

Geride bıraktığımız ocak ayında kendisi için moral gecesi düzenlenen Barbados asıllı ses mühendisi Ali Baba, geceye rahatsızlığı nedeniyle katılamamıştı. Türkiye’de bir gece kulübünde düzenlenen gecede pek çok şarkıcı sahne alırken, Tarkan da Ali Baba ile birlikte onun kaldığı hastanede konaklamış ve geceyi izlemişti.

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Sanat dünyası şokta hayatını kaybetti Tarkan...

Tarkan sahnede çıkan meslektaşlarından farklı olarak Ali Baba’ya kaldığı hastanede refakat etmişti. Türkiye’de de birçok ünlü sanatçıyla çalışan ses mühendisi Heights, namıdiğer Ali Baba uzun bir süredir tedavi görüyordu.

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