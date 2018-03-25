Sanat dünyası şokta hayatını kaybetti Tarkan...

Geride bıraktığımız ocak ayında kendisi için moral gecesi düzenlenen Barbados asıllı ses mühendisi Ali Baba, geceye rahatsızlığı nedeniyle katılamamıştı. Türkiye’de bir gece kulübünde düzenlenen gecede pek çok şarkıcı sahne alırken, Tarkan da Ali Baba ile birlikte onun kaldığı hastanede konaklamış ve geceyi izlemişti.

