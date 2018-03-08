Sanat camiası yasta Yaşar Gaga son yolculuğuna uğurlandı

"Çok mücadele etti bu müzik camiasında, o kadar mücadele etti ki kendisini bir star yapmak istiyordu. Allah onu star yapamadı ama oğlum benim kalbimde Türkiye'nin bir numaralı starı. Bütün sanatçılara baktığınızda hepsinin altında Yaşar Gaga'nın imzası var. Dostlar sağolsun."