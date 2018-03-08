Sanat camiası yasta Yaşar Gaga son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga, kalp yetmezliği nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Dört yıl önce by-pass ameliyatı olan Yaşar Gaga, üç hafta önce kaldırıldığı hastanede kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alınmıştı. Durumun ciddileşmesi üzerine yoğun bakıma alınan sanatçı, dün sabah hayata gözlerini yumdu.
Gaga için Ortaköy Büyük Mecidiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri Yaşar Gaga'nın babası Cafer Tahir, annesi Bedriye ve ablası Tülin Gaga kabul etti. Baba Cafer Tahir Gaga, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oğlunu sevenlere başsağlığı diledi. Oğlunun müzik camiasında büyük mücadele verdiğini anlatan Gaga, şunları kaydetti:
"Çok mücadele etti bu müzik camiasında, o kadar mücadele etti ki kendisini bir star yapmak istiyordu. Allah onu star yapamadı ama oğlum benim kalbimde Türkiye'nin bir numaralı starı. Bütün sanatçılara baktığınızda hepsinin altında Yaşar Gaga'nın imzası var. Dostlar sağolsun."
Anne Bedriye Gaga da "Benim oğlum ölmedi, kalbimde yaşayacak. Benim oğlum çok şen şakrak bir kişiydi. Hayatı seven, iyilik yapan biriydi ama hastalığa yenik düştü." dedi.
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