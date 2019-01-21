Sosyal medyada yayılan bir görüntü sanal gerçeklik gözlüğünü deneyen kadının ilginç anlarını gözler önüne serdi. Roller coaster adlı oyuncağa binmiş gibi sanal gerçeklik gözlüğüyle bunu deneyen kadın ayakta durmakta zorlandı.
ÇOK SAYIDA KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ Ortaya ilginç görüntülerin çıktığı video sosyal medyada yayıldı. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
Sanal gerçeklik, gerçek hayattaki ortamların bilgisayarlar aracılığı ile taklit edilmesidir. Takılan bir gözlük veya aksesuar ile yaşanan gerçeklik, bilgisayarlar yardımıyla gösterilen görüntülerin bütünüdür.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Sanal gerçeklik gözlüğünü takınca bakın ne hale geldi videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
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