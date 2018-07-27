Samyeli'den sahne ücretine rekor zam! Bir gecede kaç lira kazanıyor?

Cem Yılmaz'la birlikteliği sonrası magazin gündeminden düşmeyen 46 yaşındaki Defne Samyeli, bu durumu büyük bir avantaja çevirdi.

Cem Yılmaz'la birlikteliği sonrası magazin gündeminden düşmeyen 46 yaşındaki Defne Samyeli, bu durumu büyük bir avantaja çevirdi. Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt, ünlü çiftin birlikteliği sonrası ortaya çıkan durum ile ilgili olarak, "Bir Gecelik Sahne için 80 Bin Lira İstiyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Bülent Cankurt'un yazısı şöyle;

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AŞK DEFNE SAMYELİ'NE YARADI Komedyen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin mutlu mesut ilişkisini herkes diline dolamış durumda! En çok söyledikleri de, bu aşkın en çok Defne Samyeli'ne yaradığı!



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Özellikle de çocukluğundan beri müzik yapmak isteyen, bir dönem Melih Kibar'la çalışıp bir de albüm çıkaran Samyeli'nin müzik sektöründe bir türlü istediğini bulamadığını; ancak sevgilisi Cem Yılmaz'ın popülaritesi sayesinde sektörde talep görmeye başladığı konuşuluyor.



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