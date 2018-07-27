Samyeli'den sahne ücretine rekor zam! Bir gecede kaç lira kazanıyor?

Cem Yılmaz'la birlikteliği sonrası magazin gündeminden düşmeyen 46 yaşındaki Defne Samyeli, bu durumu büyük bir avantaja çevirdi.

Samyeli'den sahne ücretine rekor zam! Bir gecede kaç lira kazanıyor?

Cem Yılmaz'la birlikteliği sonrası magazin gündeminden düşmeyen 46 yaşındaki Defne Samyeli, bu durumu büyük bir avantaja çevirdi. Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt, ünlü çiftin birlikteliği sonrası ortaya çıkan durum ile ilgili olarak, "Bir Gecelik Sahne için 80 Bin Lira İstiyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Bülent Cankurt'un yazısı şöyle;

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Samyeli'den sahne ücretine rekor zam! Bir gecede kaç lira kazanıyor?

AŞK DEFNE SAMYELİ'NE YARADI Komedyen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin mutlu mesut ilişkisini herkes diline dolamış durumda! En çok söyledikleri de, bu aşkın en çok Defne Samyeli'ne yaradığı!

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Samyeli'den sahne ücretine rekor zam! Bir gecede kaç lira kazanıyor?

Özellikle de çocukluğundan beri müzik yapmak isteyen, bir dönem Melih Kibar'la çalışıp bir de albüm çıkaran Samyeli'nin müzik sektöründe bir türlü istediğini bulamadığını; ancak sevgilisi Cem Yılmaz'ın popülaritesi sayesinde sektörde talep görmeye başladığı konuşuluyor.

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Samyeli'den sahne ücretine rekor zam! Bir gecede kaç lira kazanıyor?

CEM YILMAZ'DAN ÖNCE 5 BİN LİRA ALIYORDU Kimsenin ağzı torba değil tabii ama konuşanlar çok da haksız sayılmaz. Çünkü yakın bir arkadaşım; Bodrum'da bir mekanda çıkması için Defne Samyeli'ne menajeri aracılığıyla teklif götürmüş. Aldığı cevabı okuduğunuzda onun gibi siz de hayrete düşeceksiniz! Defne Samyeli'nin tek gecelik program kaşesi 80 bin liraymış.



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