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Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday adayı oldu

Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday adayı oldu

SAMSUNLU 20 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilliği aday adaylığı için AK Parti'ye başvurdu.

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Eklenme Tarihi: 02-05-2018 13:46 - Güncelleme: 02-05-2018 13:46

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Erdoğan, AK Parti Samsun İl Başkanlığına müracaat ederek, milletvekilliği aday adaylığı dosyasını teslim etti.

Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, isminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Yaşının genç olmasına rağmen 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Samsun'dan milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu belirten Erdoğan, "Davasına gönül vermiş, liderine sevdalı biri olarak doğduğum ve büyüdüğüm şehir olan Samsun'dan 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği seçimleri için aday adayı olduğumu açıklıyorum." dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZA HAPİS CEZASI VERİLDİĞİ DÖNEMLERDİ
İsmini babasının koyduğunu aktaran Erdoğan, "1998 yılı Ekim ayı doğumluyum. Doğduğum sene ekim ayı, eski takvimi göre Recep ayına denk geliyordu. Babamın Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığı da vardı. Cumhurbaşkanımıza hapis cezası verildiği dönemlerdi. 'Bir güneş batarsa bir güneş doğar' deyip babam Tayyip ismini de ekliyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 02 Mayıs 2018 14:14 SAMSUN !!!!!!!!!!SAMSUN!!!!!!!!!!SAMSUN!!!! NİYE BÖYLE YAZDIM ? İLERİ GÖRÜŞLÜLER ANLADI.ARAKDAŞ HANİ KONYA ÇORUM,ADIYAMAN ERZURUM ,OLSA DERİZKİ BURALARDA TARİKAT KAFALILAR VAR DERİZ. AMA SAMSUN.ZAFERLERİMİZİN İLK AYAK SESLERİNİ DUYULDUĞU ÇAĞDAŞ.İLERİ GÖRÜŞLÜ ATAMIZIN İLK ÇIKTIĞI MEMLEKTE GURUR DUYDUĞUMUZ SAMSUN NE YAZIK KİMLER YETİŞMİŞ

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