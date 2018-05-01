Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan, aday adayı oldu!

24 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde Samsun’dan milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti teşkilatlarında adeta bir fabrika vazifesi gören, biz gençlerin siyasete ilk adımı olan lise teşkilatlarında yetişmiş, davasına gönül vermiş liderine sevdalı bir kardeşiniz olarak doğduğum ve büyüdüğüm şehri Samsun'dan 24 Haziran’da yapılacak olan milletvekilliği seçimleri için ben de milletvekili aday adayı olduğumu açıklamak istiyorum" dedi.