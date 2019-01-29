Samsung'un uygun fiyatlı amiral gemileri M10 ve M20 tanıtıldı!

Samsung'un Hindistan'da yapılan lansman ile tanıtılan M serisi modelleri yoğun ilgi gördü. Ultra geniş açılı lens 120 derece görüş açısıyla M 20 merak edilirken, M10‘un, 3.400 mAh büyüklüğündeki bir bataryadan güç alması göz kamaştırdı. İşte satışa sunulması merakla beklenen M10 ve M20 modellerinin özellikleri ve fiyatları...

Galaxy M20 özellikleri

Ekran: 6.3 inç Full HD+ Infinity-V ekran

İşlemci: Exynos 7904

Grafik Birimi : Mali-G71 MP2

Arka Kamera: f/1.9 13 Megapiksel, 5 Megapiksel ultra geniş açılı

Ön Kamera: f/2.0 8 Megapiksel

Bellek: 3/4 GB RAM

İşletim Sistemi: Android Oreo 8.1

Batarya: 5000 mAh

Depolama: 32/64 GB dahili depolama

Galaxy M10 özellikleri

Ekran: 6.2 inç HD+ Infinity-V ekran

İşlemci: Exynos 7870

Grafik Birimi : ARM Mali-T7830

Arka Kamera: f/1.9 13 Megapiksel, 5 Megapiksel ultra geniş açılı

Ön Kamera: f/2.0 5 Megapiksel

Bellek: 2/3 GB RAM

İşletim Sistemi: Android Oreo 8.1

Batarya: 3.400 mAh

Depolama: 16/32 GB dahili depolama

Galaxy M10 ve Galaxy M20 fiyatları

M20 4GB + 64GB – 180 dolar

M20 3GB + 32GB – 155 dolar

M10 3GB + 32GB – 125 dolar

M10 2GB + 16GB – 115 dolar