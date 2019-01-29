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Samsung'un uygun fiyatlı amiral gemileri M10 ve M20 tanıtıldı!

Samsung'un uygun fiyatlı amiral gemileri M10 ve M20 tanıtıldı!

Orta sınıf kullanıcılarına hitap etmek isteyen Samsung, uyfun fiyatlarıyla satışa sunacağı M modellerini geçtiğimiz gün tanıttı.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 10:49 - Güncelleme: 29-01-2019 10:49

Samsung'un Hindistan'da yapılan lansman ile tanıtılan M serisi modelleri yoğun ilgi gördü. Ultra geniş açılı lens 120 derece görüş açısıyla M 20 merak edilirken, M10‘un, 3.400 mAh büyüklüğündeki bir bataryadan güç alması göz kamaştırdı. İşte satışa sunulması merakla beklenen M10 ve M20 modellerinin özellikleri ve fiyatları...

Galaxy M20 özellikleri
Ekran: 6.3 inç Full HD+ Infinity-V ekran
İşlemci: Exynos 7904
Grafik Birimi : Mali-G71 MP2
Arka Kamera: f/1.9 13 Megapiksel, 5 Megapiksel ultra geniş açılı
Ön Kamera: f/2.0 8 Megapiksel
Bellek: 3/4 GB RAM
İşletim Sistemi: Android Oreo 8.1
Batarya: 5000 mAh
Depolama: 32/64 GB dahili depolama

Galaxy M10 özellikleri
Ekran: 6.2 inç HD+ Infinity-V ekran
İşlemci: Exynos 7870
Grafik Birimi : ARM Mali-T7830
Arka Kamera: f/1.9 13 Megapiksel, 5 Megapiksel ultra geniş açılı
Ön Kamera: f/2.0 5 Megapiksel
Bellek: 2/3 GB RAM
İşletim Sistemi: Android Oreo 8.1
Batarya:  3.400 mAh
Depolama: 16/32 GB dahili depolama

Galaxy M10 ve Galaxy M20 fiyatları
M20 4GB + 64GB – 180 dolar 
M20 3GB + 32GB – 155 dolar 
M10 3GB + 32GB – 125 dolar 
M10 2GB + 16GB – 115 dolar 

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