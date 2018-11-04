Samsung'un 4 kameralı telefonu Galaxy A9 2018 satışa çıktı!

Samsung’un 4 kameralı akıllı telefonu ilk etapta Hindistan’da satışa sunuldu. Samsung’un Hindistan’daki resmi internet sayfası üzerinden yapmış olduğu açıklama ile birlikte, 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızalı dört kameralı Galaxy A9 2018 modeli, 470 avrodan başlayan etiket fiyatıyla piyasaya sunuldu.

Avrupa ülkeleri için de kısa süre içerisinde satışa sunulacağı açıklanan yeni akıllı telefon özellikleri ve tasarımıyla ön plana çıkıyor. İşte telefonun özellikleri...

- 6.3 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük

- 18.5:9 formatında ekran

- Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisi

- 6 GB ve 8 GB RAM

- 128 GB dahili depolama alanı

- 3800 mAh pil

- Android 8.0 Oreo işletim sistemi

- 24 Megapiksel, f/2.0 diyafram ön kamera

- Arka Kamera ise 24 Megapiksel f/1.7 – 10 Megapiksel f/2.4 – 8 Megapiksel f/2.4 – 5 Megapiksel f/2.2