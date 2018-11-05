Samsung'tan flaş karar! Düşük fiyata Galaxy S10 geliyor

Bloomberg'in raporuna göre S9'u sürdürecek "Beyond" kod adlı bir model ve S9+'ı devam ettirecek bir S10+ modelinin yanı sıra Samsung, bütçe dostu olan bir model daha sunacak. Apple'ın iPhone XR hamlesinden ilham aldığı düşünülen bu strateji ile Güney Koreli dev, bugünlerde 1000 dolara kadar yükselen amiral gemisi fiyat etiketinden daha düşük olan 750 dolar seviyesine hitap etmeyi amaçlıyor olabilir.

Rapora göre yeni cihazlarda Samsung'un 2014'teki Galaxy Note Edge'den bu yana sürdürdüğü kavisli OLED ekran tasarımı bu seride de devam ettirilecek ve Galaxy S serisinde son iki nesildir beklenilen ekran içi parmak izi sensörü bu modelde nihayet ekran altındaki yerini alacak. Samsung yeni cihazları ile daha önceden Galaxy A serisinde kullanılan üçlü arka kamera sistemini de amiral gemisi serisine taşıyabilir. Ön kameraya gelindiğinde ise Samsung'un çentikli tasarımı geride bırakmanın önündeki en büyük engel olarak görülen ön kamerayı da ekranın altına almayı başardığı iddiası dikkat çekiyor.

Samsung'un S10 serisi ile sunması beklenen 5G destekli modeli için Verizon ile görüşmeye devam ettiği rapordaki detaylar arasında. Bunun yanı sıra dördüncü bir S10 prototipinin 3.5mm'lik kulaklık girişi olmadan geleceği de rapordaki bir diğer ilginç nokta -ancak bu modelin Samsung tarafından duyurulup duyurulmayacağı kesin değil.

Samsung'un ucuz modeli için birçok maliyetten kaçınmak zorunda olduğu ortada. S10'a ait ucuz modelin S10 ve S10+'a göre birçok özellikten yoksun olarak gelmesi beklenebilir.

Ek olarak, raporun asıl odağında olan "Winner" ("Kazanan") kod adlı katlanabilir akıllı telefon modeli hakkında Samsung'un henüz ekranın dikey mi yoksa yatay mı katlanması gerektiği konusunda bir çözüme varamadığı iddiası yer alıyor. Bu iddia, Kasım'da ya da 2019 yılının başlarında ortaya çıkması beklenen bu modelin gelişinin düşündüğümüzden daha uzakta olduğunu belirtir nitelikte. Samsung ise beklenildiği gibi etkinlik tarihinden önce tüm bu iddiaları doğrulamaktan kaçınıyor.