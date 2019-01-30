Samsung'tan akıllı telefonlarına 1 TB hafıza müjdesi

Samsung firmasının bellek birimi bölüm başkanı Cheol Choi, 1 TB eUFS çözümü sayesinde gelecek nesil mobil cihazların dizüstü bilgisayarlara benzer bir kullanıcı deneyimi sunacaklarını söyledi. Kullanıcıları heyecanlandıran bu 1 TB'lik depolama, Samsung’un önceki 512 GB birimi ile aynı boyutta ve saniyede 1.000 megabayta kadar okuma hızına sahip olacak.

Samsung, Galaxy Note 9 telefonunu 1 TB olarak tanışmıştı ancak bu hafızanın sadece 512 GB‘lık bölümü dahiliydi. Geliştirilen uygulamaların telefonlarda daha fazla yer kaplamaya başlamasından dolayı geçtiğimiz yıl 512 GB'lık depolamayı telefonlarda görmüştük.

Önümüzdeki aylarda geliyor

Samsung, bu teknolojiyi mart ya da nisan ayında kullanıma sokacak. Bu yüzden şubat ayında tanıtılacak olan Galaxy S10 modelini 1 TB‘lık dahili hafızayla görmek mümkün olmayacak.