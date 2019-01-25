Samsung'da çalışan yönetici Apple'a transfer oldu

Apple, geçmişte Samsung SDI’da yöneticilik yapan Soonho Ahn’ı. Batarya Geliştirme Bölümü’nün Genel Başkanı olarak atadı.

Daha önce, iki yıl boyunca Yeni Nesil Bataryalar ve Malzemelerin İnovasyonu için SVP olarak görev yaptığı Samsung’da, toplamda dört yıl boyunca çalışan Samsung’daki görevinde Ahn, Aralık 2018’den bu yana Apple adına çalışıyormuş.

Samsung SDI şirketi, Samsung’un bir yan kuruluşu olarak çalışıyor ve hatta yıllar önce iPad'ler ve MacBook'lar için batarya tedarik etmesiyle biliniyor. Daha sonrasında ise Apple, ihtiyaç duyduğu bileşenler için diğer şirketlere güvenmeye bir son vermiş ve tedarikçilerini değiştirmişti.

2018 yılının ortalarında, Apple’ın artık kendi Macbook'larında Intel işlemcilerini kullanmak istememesi ve bu işlemcilerin yerini alması amacıyla özel Mac işlemciler üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.