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Samsung ve iPhone cep telefonları için milyon euroluk ceza

Samsung ve iPhone cep telefonları için milyon euroluk ceza

İTALYA Rekabet Kurumu, Apple ve Samsung'a telefonlarını planlı bir şekilde yavaşlattıkları gerekçesiyle milyonlarca euroluk ceza verdi.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 01:43 - Güncelleme: 26-10-2018 01:43

Apple verilen ceza 10, Samsung'a verilen ceza ise 5 milyon euro oldu. Cezayla ilgili bir açıklama yayınlayan Rekabet Kurumu, Apple ve Samsung'un tutumlarını "adil olmayan ticari eylemler" olarak niteledi.

Akıllı telefonlar, zaman içinde gelen güncellemelerle yavaşlayabiliyor. Kuruma göre bu durum "performansı belirgin bir şekilde azaltıyor ve ciddi işlev sorunlarına yol açıyor". Tüketiciler de bu nedenle yeni telefon almak zorunda hissediyor.

Şirketler kullanıcılarını telefonlarını güncellemeye teşvik etse de bu güncellemelerin telefonlarını ne kadar yavaşlatacağını söylemiyor.

Samsung karardan memnun olmadıklarını ve temyize gideceklerini duyurdu. Bir şirket sözcüsü "Samsung Galaxy Note 4 telefonunun performansını düşürecek bir yazılım güncellemesi yayınlamamıştır" dedi ve ekledi:

-"Aksine Samsung yazılım güncellemeleri ile kullanıcılarının en iyi deneyimi yaşaması için uğraşmaktadır."

Apple ise sessiz kaldı. Apple'ın daha fazla ceza almasının nedeni, iPhone pilleriyle ilgili, ömürlerinin nasıl uzatılabileceği gibi önemli bilgileri tüketicilere sunmamasıydı. İki şirket de Rekabet Kurulu'nun verdiği kararı İtalya'daki internet sitelerinde göstermek zorunda.

Apple telefonları yavaşlattığını kabul etmişti
Apple geçen yıl bazı eski iPhone modellerini, süreç içerisinde pil performanslarının azalması nedeniyle kasıtlı olarak yavaşlattığını kabul etmişti. Şirket bunun cihazların ömrünü uzatacağını savunuyor. Bundan bir ay sonra Fransa'da savcılar iPhone'ların planlı olarak yavaşlatılmasıyla ilgili bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma da devam ediyor.

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