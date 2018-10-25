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Samsung ve Apple telefonları yavaşlattığı gerekçesiyle rekor para cezası aldı!

Samsung ve Apple telefonları yavaşlattığı gerekçesiyle rekor para cezası aldı!

Samsung ve Apple'ın kullanıcılarına göre bir süre sonra telefonların sıkça yavaşlatıldığı iddia ediliyordu. İddialar üzerine araştırma yapan İtalyan yetkililer, Apple ve Samsung'a rekor para cezası verdi.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 08:56 - Güncelleme: 25-10-2018 08:56

Telefonların kasıtlı olarak yavaşlatıldığı gerekçesiyle İtalyan Rekabet ve Piyasa Kurumu tarafından Samsung ve Apple’a, toplamda 15 milyon euro para cezası verildi. Cezanın nedenini kullanıcıların da sıkça şikayetçi olduğu planlı yavaşlatma stratejisi olarak gösterildi.

TELEFONLAR KASITLI OLARAK YAVAŞLATILIYOR
Yapılan araştırma sonucu rastlanan bulgulara göre, düzenli olarak yayınlanan sistem güncellemelerinin telefonları bariz ve kasıtlı şekilde yavaşlattığı ortaya çıktı. Daha sonrasında ise Amerikalı şirkete, 10 milyon euro para cezası veren Rekabet Kurumu, Samsung’a ise de 5 milyon euro‘luk para cezasına verileceğini kamuoyuna duyurdu.

İTİRAF ETMİŞLERDİ
Hatırlayacağınız üzere geçtiğimi aylarda Apple, gündeme damga vuran bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Şirket tarafından yapılan açıklama ile birlikte yetkililer, eski nesil cihazları bilerek yavaşlattıklarını itiraf etmişlerdi.

SAMSUNG İTİRAZ EDECEK
Samsung  ise geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuru ile birlikte, Rekabet Kurumu tarafından verilen karara itiraz edeceklerini açıkladı. Eski nesil cihazlarında kasıtlı olarak yavaşlatmaya yönelik bir güncelleme yayınlamadıklarını belirten teknoloji devi, her daim kullanıcılarına en kaliteli deneyimi sunmayı kendilerine ilke edindiğini özellikle belirtti.

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