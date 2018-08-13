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Samsung 'un piyasa değerinden 39 milyar dolar kaybetti

Samsung 'un piyasa değerinden 39 milyar dolar kaybetti

Samsung Electronics 'in, yılbaşından beri gelinen piyasa değerinden 39 milyar dolar silindi. Bu durum Samsung 'un ,bu yılın en kötü performansa sahip teknoloji hisselerinden biri olmasına neden oldu.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 16:18 - Güncelleme: 13-08-2018 16:18

GÜNEY KORE merkezli elektronik şirketi Samsung’un hisseleri geçen yıl yüzde 41 artmıştı fakat bu yılki piyasa değeri yılbaşından bugüne 39.4 milyar dolar geriledi. Bu gerilemeyle Samsung'un hisseleri yüzde 11 oranında düştü.

Samsung, konuya ilişkin açıklamasında şirketin en çok satan akıllı telefonun "Galaxy S9”'un beklenenden daha düşük satışları olduğunu belirtti.Firma, son zamanlarda piyasaya sürülen bin dolarlık “Note 9” akıllı telefonun satışları canlandırmaya yardımcı olabileceğini umuyor.

Counterpoint Research'teki araştırma direktörü Neil Shah, Samsung'un Çin, Avrupa ve ABD'deki büyük pazarlardaki payını kaybettiğini ve telefonların ortalama satış fiyatlarının komuta edilebileceğini söyledi.Bu, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde sattığı düşük fiyatlı modellerini de olumsuz etkiledi.

Habere göre Apple ve Amazon gibi büyük ABD'li teknoloji hisseleri, Tencent ve Samsung'dan daha iyi performans gösterdi.

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